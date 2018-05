4 maggio 2018- 12:52 Esercito: a Padova celebrato il 157/mo anniversario della costituzione (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Al termine della cerimonia, dopo la lettura dell’Ordine del Giorno del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il Generale Serra, con il Presidente Zaia, ha concesso una onorificenza al Caporal Maggiore Scelto Riccardo Pizzo della Brigata “Folgore” per il suo intervento durante una attività a Firenze nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, nel quale con estrema professionalità disarmava un sospettato di omicidio.Un colpo a salve dello storico cannone 75/27 modello 1912, in uso al regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale e proveniente dal Reggimento Artiglieria a cavallo di Vercelli, ha dato il via all’inizio della visita della esposizione.Il 4 maggio l’Esercito celebra la sua festa, ricorrenza in cui nel lontano 4 maggio 1861 l’allora Ministro della Guerra, Manfredo Fanti, firmò il decreto con il quale veniva stabilito che: “d’ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l’antica denominazione di Armata Sarda”.