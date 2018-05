4 maggio 2018- 12:53 Esercito: a Padova celebrato il 157/mo anniversario della costituzione (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il COMFOPNORD costituitosi a Padova il 1° ottobre 2016 per soppressione del 1° Comando Forze di Difesa (Vittorio Veneto) del Comando Militare Esercito Veneto (Padova) del Comando Logistico Nord (Padova) è un alto Comando dell’Esercito alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Il COMFOPNORD acquisendo la triplice funzione Operativa, Territoriale e Infrastrutturale risponde pienamente alle esigenze di modernità ed efficacia, potendo assumere sotto il proprio diretto comando Reparti presenti nel centro nord Italia in occasione di calamità naturali, pubbliche utilità o di esigenze di supporto alle Forze dell’Ordine. La nuova organizzazione permette anche di essere più vicini alle Istituzioni locali tanto da predisporre e tenere sempre aggiornati i piani di emergenza con le Prefetture e gli enti territoriali presenti nella propria area di responsabilità.L’evento è stato patrocinato dal comune di Padova e organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT), l’ONLUS Opera Immacolata Concezione (OIC), gli “Amici del Museo della III Armata” e la Fondazione Antonveneta. Le celebrazioni si concluderanno alle ore 17.30 con la cerimonia dell’ammaina bandiera.