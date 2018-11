7 novembre 2018- 16:55 Esma: Commissario Consob Di Noia presidente Cema

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - L'Autorità europea dei mercati finanziari (Esma) ha nominato il Commissario Consob, Carmine Di Noia, presidente del Comitato per l'Analisi Economica e dei Mercati (Cema). Lo rende noto la Consob in un comunicato.Il Cema contribuisce alla missione dell'Esma monitorando gli sviluppi nei mercati finanziari, valutando i rischi sistemici e fornendo analisi economiche di base per i compiti generali dell'Esma. Ciò include la comunicazione periodica delle tendenze, dei rischi potenziali e delle vulnerabilità nei mercati finanziari dell'Ue attraverso i confini e i settori.Di Noia subentra all’ex Presidente della Consob, Mario Nava, che ha ricoperto lo stesso incarico tra maggio e settembre di quest’anno. Il mandato di Di Noia termina il 30 settembre 2019. I comitati permanenti dell'Esma sono gruppi di esperti tratti dal personale dell'Esma e dalle autorità nazionali competenti per la regolamentazione dei mercati mobiliari negli Stati membri e sono responsabili dello sviluppo della politica nei rispettivi settori.