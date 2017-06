ESSELUNGA: APRE A NOVARA 155ESIMO NEGOZIO, IMPIEGHERà 119 ADDETTI

28 giugno 2017- 19:12

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - È stato inaugurato Novara il negozio numero 155 di Esselunga, un Superstore di 4.500 metri quadri di superficie di vendita e che impiegherà 119 addetti, di cui 47 nuovi occupati provenienti dal territorio novarese."Esselunga - spiega una nota - ha ricevuto una targa per l’elevato livello di sostenibilità ambientale dell’edificio da parte di iiSBE, organizzazione no-profit volta alla diffusione di politiche, metodologie e strumenti per la promozione di un ambiente sostenibile".Secondo iiSBE, il Superstore ha realizzato un punteggio di 3,2 su un massimo di 5, ottenuto grazie a un innovativo modello di sviluppo logistico, urbanistico ed energetico. Il Superstore di Novara, in corso della Vittoria, è il secondo negozio della catena presente in città ed è il primo in Piemonte a ricevere la certificazione ambientale, richiesta dalla Regione per l’apertura di strutture pari o superiori ai 4.500 metri quadri.