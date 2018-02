ESSO: IN ITALIA COMPLETA TRASFERIMENTO A EG ITALIA DI 1.100 STAZIONI SERVIZIO

14 febbraio 2018- 16:03

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - La Esso Italiana ha completato oggi il processo di trasferimento a EG Italia di un ramo d’azienda costituito da circa 1.100 stazioni di servizio e dai contratti relativi a circa 100 stazioni di proprietà di terzi. L’accordo con EG Italia, si legge in una nota, include un contratto di lungo termine per la fornitura di carburanti a marchio Esso e rappresenta la conclusione del processo di conversione delle stazioni di servizio direttamente rifornite dalla Esso al modello 'Branded Wholesaler' (cosiddetto 'grossista con marchio'). Negli ultimi anni la Esso Italiana ha siglato una serie di accordi con alcuni importanti operatori del settore che, insieme ai nostri storici 'retisti con marchio', costituiscono oggi l’elemento fondamentale del nostro modello di business e la piattaforma di sviluppo e di crescita.Presso le stazioni di servizio a marchio Esso i consumatori potranno continuare a trovare carburanti Esso e lubrificanti Mobil ad alte prestazioni, ad utilizzare le carte carburante Esso Card e a partecipare ai programmi fedeltà. La Esso Italiana, presente in Italia da oltre 125 anni, opera oggi nel Paese con una forte presenza nel settore downstream e continuerà a migliorare i propri prodotti e a sviluppare iniziative di marketing a supporto del marchio Esso.