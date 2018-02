ESSO: IN ITALIA COMPLETA TRASFERIMENTO A EG ITALIA DI 1.100 STAZIONI SERVIZIO (2)

14 febbraio 2018- 16:03

(AdnKronos) - "La ExxonMobil ha già applicato con successo il modello ‘Branded Wholesaler’ nel Nord America e in altri paesi dell’Europa occidentale. Attraverso questa partnership strategica con EG Italia completiamo il nostro passaggio al nuovo modello di business dal quale ci aspettiamo grandi risultati", sottolinea Gianni Murano, Presidente e Amministratore Delegato della Esso Italiana. Esso, aggiunge, "è un marchio molto apprezzato con una consolidata reputazione in Italia. Continueremo a rendere disponibili sul mercato Italiano carburanti ad alte prestazioni, focalizzandoci sullo sviluppo del marchio Esso e su iniziative di marketing"."La nostra strategia globale di partnership con marchi leader nel settore retail e di investimento nel settore della distribuzione carburanti e non-oil nei principali mercati internazionali si sta rivelando un successo. Siamo entusiasti di aggiungere l'Italia alla nostra piattaforma globale", rileva Mohsin Issa, fondatore e co-Ceo di EG Group. "Negli ultimi anni -sottolinea Issa-, abbiamo stabilito la nostra presenza in altri mercati dell'Europa occidentale, tra cui Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. L'ingresso in Italia attraverso questa partnership con la Esso è stato un naturale passo avanti nello straordinario percorso di crescita di EG Group. Dopo l’Italia, il nostro prossimo passo sarà il perfezionamento degli accordi già siglati in Germania e negli Stati Uniti; ma oggi è il giorno dell’Italia e ne siamo orgogliosi!", conclude. Fondata nel 2001 dai fratelli Zuber e Mohsin Issa, Eg Group, con sede nel Regno Unito, è un operatore leader nel settore della vendita di carburante.