ESTATE 2017, ACQUA DOLOMIA PUNTA SUI CONCERTI

27 aprile 2017- 17:09

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - La stagione dei concerti estivi è alle porte e a puntare sulla sete del pubblico è Acqua Dolomia: l'azienda friulana ha siglato accordo con Live Nation Italia in base al quale sarà l’acqua ufficiale di 25 concerti tra cui quelli di Firenze Rocks, Firenze Summer Festival e Milano Summer Festival nei mesi di giugno e luglio. Con questa operazione, Dolomia prevede di "distribuire oltre 600mila bottiglie di propria acqua minerale Pet Classic 0,5 lt", puntando così a "incrementare il già favorevole trend delle vendite dei primi quattro mesi dell’anno", un trend che "evidenzia una crescita ben superiore al 20% rispetto al primo quadrimestre dell’anno precedente". L’azienda friulana sottolinea di produrre annualmente "oltre 60 milioni di bottiglie" e ricorda di avere "chiuso il 2016 con ricavi pari a 8,2 milioni di euro, con una crescita superiore al 20% nell’ultimo biennio". In vista dei concerti estivi Acqua Dolomia darà la possibilità ai propri consumatori di vincere i biglietti per alcuni concerti organizzati da Live Nation, attraverso il concorso 'Con Acqua Dolomia vinci i migliori concerti dell’estate 2017'. Dal 2 maggio al 9 luglio, acquistando o consumando Acqua Dolomia nella versione Pet da 0,5lt o 1,5lt nei punti vendita e punti ristoro aderenti all’iniziativa, sarà possibile vincere, ogni settimana, 10 biglietti per i Festival Live Nation dell’estate e, ogni mese, due biglietti di ingresso Vip Hospitality al concerto finale del Milano Summer Festival il 21 luglio 2017 presso l’Ippodromo Snai. Le modalità di partecipazione al concorso ed i punti vendita e ristoro aderenti sono su www.acquadolomia.it."Siamo felici di dare il via a questa collaborazione con Live Nation Italia che conferma la partecipazione della nostra azienda come partner e sponsor dei grandi eventi italiani - afferma Gilberto Zaina, amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana Srl, società che imbottiglia Acqua Dolomia - Si tratta di un’importante opportunità per la nostra azienda di raggiungere, con la qualità della nostra acqua, un pubblico sempre più ampio"."Da sempre - conclude Zaina - il brand Acqua Dolomia è partner di importanti manifestazioni nazionali nell’ambito della musica, della cultura e dello sport e questa rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il nostro brand". Sorgente Valcimoliana è l’unica azienda italiana che imbottiglia l’acqua che sgorga all’interno del Parco Naturale Dolomiti Friulane, Patrimonio Naturale dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco.