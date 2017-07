ESTATE: A CORTINA INCRODA 2017 CINEMA DI MONTAGNA E TREKKING

23 luglio 2017- 15:48

Cortina, 23 lug. (AdnKronos) - L'associazione Cortina InCroda propone per la nona edizione quattro serate ed il trekking naturalistico. Dal 27 luglio al 7 settembre per quattro giovedì si potranno vedere i film presentati e premiati al Trento Film Festival e domenica 6 agosto si potrà salire sulle Cinque Torri per un trekking.La nona edizione della rassegna che da anni riempie l'Alexander Girardi con appuntamenti che vedono ospiti i protagonisti della montagna, dell'alpinismo, della verticalità, si è vista costretta a ridurre le proposte per turisti e valligiani. Nonostante la volontà di programmare serate sia di cinema di montagna che con gli ospiti non è stato possibile organizzare la rassegna come si è sempre fatto, spiegano gli organizzatori.Il budget concesso dal Comune, durante il periodo di commissariamento dell'Ente, è infatti troppo ristretto ed i bandi per i contributi sono stati pubblicati a ridosso dell’estate, impedendo all'associazione di poter concorrere in tempo utile per confermare un programma completo. Mesi di lavoro, di contatti, di risultati, sono stati purtroppo vanificati, sottolineano. L'associazione da sempre aveva ottenuto i contributi per poter pagare alla Servizi Ampezzo l'utilizzo delle sale comunali, ma quest'anno è andata diversamente, spiegano.