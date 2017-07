ESTATE: A CORTINA INCRODA 2017 CINEMA DI MONTAGNA E TREKKING (2)

23 luglio 2017- 15:48

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In otto anni Cortina InCroda ha ospitato e fatto conoscere al pubblico 40 alpinisti di fama internazionale, provenienti da 10 nazioni diverse, con nove grandi donne. Ospiti di Cortina InCroda sono stati anche scrittori e giornalisti come Mauro Corona, Dacia Maraini, Marco Albino Ferrari, Enrico Camanni, Alessandro Gogna. Grande successo hanno sempre avuto gli show organizzati con gruppi di danza e teatro di livello internazionale come i Kataklò, l'Imperial Russian Dance Company, i Comix ed altri. Ogni anno all'interno delle serate che si svolgevano tra l'Alexander Girardi ed il cinema Eden venivano proposti anche video, realizzati ad hoc, che raccontano le Dolomiti d'Ampezzo, la storia dell'alpinismo locale e gli sviluppi dello stesso. La volontà era di continuare su questa strada. Avute le rassicurazioni che si potesse proseguire come si è sempre fatto, lo staff di Cortina InCroda, si era messo al lavoro ed aveva ottenuto conferme di alpinisti e scrittori di caratura internazionale che sarebbero venuti volentieri a Cortina d'Ampezzo a raccontare le loro straordinarie imprese. Il tutto è però sfumato in quanto l'associazione non può caricarsi, oltre ai costi organizzativi, anche le spese dell'utilizzo dell'Alexander Girardi.