ESTATE: A CORTINA INCRODA 2017 CINEMA DI MONTAGNA E TREKKING (3)

23 luglio 2017- 15:48

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Pur capendo le esigenze del Comune non possiamo negare di essere amareggiati - ammette Federico Michielli, presidente di Cortina InCroda - in quanto avevamo lavorato per proporre anche quest'estate un'edizione di qualità con grandi ospiti. Confidiamo che per il futuro, la nuova Amministrazione Comunale creda in noi, come era successo sino allo scorso anno, per proseguire nella nostra attività. Abbiamo fatto il possibile per organizzare questa nona edizione, per non creare un vuoto nella programmazione estiva, grazie anche all'appoggio di due sponsor come la Cooperativa di Cortina e la Cassa Rurale ed Artigiana a di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti che hanno continuato ad investire in noi. Dispiace vedere che per l'estate il teatro Alexander Girardi, che era la sede delle nostre serate, sarà per lo più vuoto. Andiamo avanti e stiamo già lavorando alla decima edizione per il 2018 che avrà un'anticipazione nell'inverno prossimo".Grazie al Trento Film Festival, partner storico di Cortina InCroda, il team di Michielli è riuscito ugualmente ad organizzare quattro appuntamenti culturali di assoluta qualità. Verranno proposti al pubblico ampezzano i film premiati alla sessantacinquesima edizione del Festival di montagna. Film in lingua straniera, sottotitolati in italiano, che garantiscono un momento di svago anche ai tanti vacanzieri provenienti dagli altri Paesi che affollano la Conca ampezzana.Tornerà anche l'appuntamento con il Trekking naturalistico alla scoperta delle Dolomiti d'Ampezzo. Domenica 6 agosto, con il direttore del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, Michele Da Pozzo, si salirà alle Cinque Torri per conoscere la fauna e la flora del luogo.