ESTATE: A JESOLO IN SCENA 'GRIGLIE ROVENTI 2017' E MISS CARBONELLA

16 luglio 2017- 11:37

Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Se costine e salsicce sono l’ingrediente principe della grigliata tradizionale, l’hamburger gourmet sarà la grande novità del 2017: a Griglie Roventi si fa sul serio. 200 i concorrenti in gara, 100 le coppie per la dodicesima edizione della sfida più attesa dell’estate. Non siamo a Masterchef ma l’impegno dei griller non ha eguali: la passione per il barbeque è una vera arte, c’è chi si prepara per mesi per stupire la giuria di chef. C’è chi invece partecipa con il solo obiettivo di divertirsi perché, diciamola tutta, Griglie Roventi è una grande festa.Completa libertà sul piatto: l’organizzazione fornirà kit di gara, la divisa e la griglia uguali per tutti, ognuno potrà scegliere verdure, spezie o condimenti da accompagnare alla carne. Protagonista sarà l’hamburger che si presta a tantissime ricette, dalla più semplice alla più ricercata; le capacità dei cuochi saranno messe alla prova anche dalla classica grigliata. Il giusto punto di cottura, il mix di sapori, la presentazione del piatto sono alcune delle carte che i concorrenti potranno giocarsi per conquistare la giuria capitanata dalla food blogger Angela Maci. A Griglie Roventi conta anche la simpatia.