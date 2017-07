ESTATE: A VICENZA è 'SICURA' CON IL CALL CENTER PER ANZIANI E PERSONE SOLE

2 luglio 2017- 17:20

Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - Torna anche quest'anno a Vicenza Estate sicura, il servizio a sostegno degli anziani e delle persone sole. Giunta quest'anno alla quindicesima edizione, l'iniziativa comunale mette a disposizione delle persone in difficoltà fino al 31 agosto un call center per una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle criticità legate alle temperature elevate tipiche dell'estate o anche solo per far fronte alla sensazione di solitudine e scarsa protezione dovuta alla partenza per le vacanze di parenti ed amici. Il numero telefonico 0444221020 è attivo dal 15 giugno e fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 7 alle 22.Il servizio Estate sicura, è garantito dalla rete interistituzionale e del privato sociale costituita dal settore servizi sociali del Comune di Vicenza in collaborazione con comando di polizia locale, assessorato alla partecipazione, protezione civile comunale, consulta anziani, AIM, AIM Amcps, Auser, comando provinciale vigili del fuoco, azienda Ulss 8 Berica, cooperativa Promozione Lavoro, cooperativa COSEP, Euroristorazione, Federfarma Vicenza e Ipab di Vicenza."Estate Sicura – ricorda l'assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala - è un progetto che da molti anni affianca i cittadini in un periodo di particolare fragilità quale è l'estate; penso soprattutto ai bambini e agli anziani che devono mettere in atto comportamenti particolari quali bere anche in assenza di sete ed evitare le uscite nelle ore di caldo intenso. Ringrazio tutti i partner che ci consentono anche quest'estate di mettere in campo una rete collaudata di aiuto che fornisce servizi gratuiti o a pagamento per rispondere alle esigenze di chi si trovi solo o in difficoltà durante i mesi estivi". (segue)