ESTATE: ANAS, MENO CANTIERI, PIù INFOMOBILITà PER ESODO

20 luglio 2017- 14:26

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Meno cantieri e più infomobilità: Anas si prepara così all’esodo estivo 2017. Il piano dell’azienda, a supporto degli automobilisti che si metteranno in viaggio per raggiungere le mete di vacanza, prevede la rimozione dei cantieri per agevolare il flusso del traffico e un potenziamento dei sistemi di infomobilità al fine di fornire notizie aggiornate in tempo reale sulla circolazione stradale lungo la rete di competenza. In campo, a sostegno dei viaggiatori anche una squadra di oltre 2.500 addetti per la sorveglianza e il pronto intervento in caso d’emergenza. Il piano dell’esodo estivo 2017, realizzato in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture, è stato presentato oggi al Viminale dal Direttore Progettazione e Realizzazione Lavori di Anas, Stefano Liani, e dal Responsabile Gestione Rete Anas, Roberto Mastrangelo, insieme a Viabilità Italia, al Ministero degli Interni, all’Aiscat, alla Protezione Civile, alla Polizia Stradale, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra le novità, l’app Vai che cambia veste e, oltre alle informazioni sulla viabilità certificate da Anas, include numerosi nuovi servizi: visualizzazione mappa nelle modalità roadmap, satellitare, ibrida e terrain; aggiornamenti sul traffico lungo la rete nazionale; ricezione notifiche di eventi lungo strade Anas di proprio interesse; geolocalizzazione di ospedali e farmacie con accesso diretto a navigatore Google; chiamata diretta a numeri di emergenza e Servizio Clienti Anas.