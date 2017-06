ESTATE: ASSESSORE CANER, VENETO è CAPITALE CICLOTURISMO CON 1200 KM PISTE

18 giugno 2017- 17:59

Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - “Il Veneto, con i suoi 1.200 chilometri di piste ciclabili è la capitale del cicloturismo, un settore su cui puntiamo molto": Così all'Adnkronos, l'assessore al Turismo Federico Caner, alla vigilia della stagione estiva, presenta le novità di questo settore turistico "Sempre più in crescita. Si preannuncia infatti l'arrivo di 500 mila turisti tedeschi che si daranno al cicloturismo. Si tratta di turisti con una elevata capacità di spesa: oltre 100 euro al giorno, che contiamo di far soggiornare nella nostra regione almeno per una settimana", spiega l'assessore regionale."Per questo, stiamo completando l'anello di piste ciclabili in Veneto, a partire dalla Greenway che va da Treviso ad Ostiglia, in Lombardia: oltre 100 chilometri che ripercorrono il tracciato della vecchia ferrovia. Alla Greenway si innesterà il GiroSile che nel trevigiano ripercorre le piste attorno al fiume e all'altra Greenway, che da Treviso porta a Venezia: oltre 50 chilometri in mezzo alla natura incontaminata". Ma non basta tra i progetti in fase di completamento da parte della Regione Veneto si stanno realizzando le due nuove piste ciclabili della destra e della sinistra Piave, "ma, soprattutto puntiamo sulla via Claudia-Augusta che da Venezia arriva direttamente a Monaco di Baviera".