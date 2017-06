ESTATE: ASSESSORE CANER, VENETO è CAPITALE CICLOTURISMO CON 1200 KM PISTE (2)

18 giugno 2017- 17:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "E a completare questo anello di piste cicloturistiche che racchiude tutto il Veneto non manca il fiore all'occhiello: la Venezia- Torino lungo il fiume Po: e proprio da Venezia il cicloturistica può imbarcarsi con la sua bici sui battelli dell'Actv a Chioggia per arrivare a Pellestrina, al Lido e a Venezia, e da qui tornare a Treviso, completando il percorso".E per spingere su questo settore in decisa crescita la Regione Veneto ha emesso dei bandi per cofinanziare assieme all'Ue i progetti turistici degli operatori che vogliono investire, con il 50 pc di finanziamento a fondo perduto, piega l'assessore regionale. “La bicicletta è un veicolo, che ha saputo evolversi e innovarsi, grazie anche alla maestria e alla sapienza tecnologica degli artigiani e degli imprenditori veneti - aggiunge Caner - che l’hanno fatto diventare strumento d’elezione per chi ama lo sport e il turismo slow e per gli spostamenti ecologici".