ESTATE: ASSESSORE CANER, VENETO è CAPITALE CICLOTURISMO CON 1200 KM PISTE (3)

18 giugno 2017- 17:59

(AdnKronos) - "Gli appassionati della ‘due ruote’ sono in continuo aumento in Europa e nel mondo, cultori del rispetto dell’ambiente, affascinati da una forma alternativa di viaggio e di turismo sostenibile, alla scoperta della natura, della bellezza del paesaggio e dei luoghi meno noti - sottolinea Caner - E attorno a questo mondo, che coniuga sport, passione e turismo, si muove un importante indotto rappresentato dall’abbigliamento tecnico-sportivo, dagli accessori, dalla moda e dall’alimentazione”."La Regione Veneto – ricorda l’assessore al turismo– investe molto sul cicloturismo: 1200 chilometri di piste tabellate e segnate, milioni di presenze ogni anno di appassionati, una guida “Veneto in bicicletta” arrivata quest’anno alla seconda edizione, itinerari cicloturistici a grande valenza culturale, paesaggistica e tecnica, con la via delle Dolomiti, l’anello dei Colli Euganei e le ciclabili nel delta del Po. E i numeri del turismo veneto, che anche nel 2016 ha superato i 16 milioni di arrivi e i 62 milioni di presenze, confermano indirettamente la capacità di attrazione di questa proposta”.