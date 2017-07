ESTATE: COLDIRETTI VENEZIA, FRUTTA E VERDURA ALLEATE DELLA TINTARELLA

26 luglio 2017- 13:48

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Frutta e verdura non fanno bene sono all’organismo, ma anche alla tintarella e non è una novità. “Tutto ciò che è arancione contiene betacarotene, un precursore della vitamina A, che stimola la produzione di melanina e ci consente di ridurre il rischio scottature ” afferma la professoressa Laura Di Renzo, specialista in Scienze dell’ alimentazione dell’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata che rivolgendosi agli amanti dell’abbronzatura aggiunge “mangiare alimenti ricchi di carotenoidi è assolutamente consigliato, ma non dimenticate di condirli con dell’ottimo olio d’oliva necessario per assorbire la vitamina A liposolubile. Quindi sbizzarritevi con il consumo di insalatone a base di verdure crude, centrifugati di frutta, spremute e succhi di frutta. La frutta e verdura fresca sono fonte di vitamine ma anche sali minerali preziosi per mantenere l’organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come conseguenza dell'esposizione solare ”. L’ appuntamento per fare incetta di prodotti di stagione lo offre Coldiretti Venezia con il patrocinio del comune di Jesolo nell’ambito di una manifestazione rivolta a cittadini e turisti “Campagna Amica a Jesolo” che si svolgerà domani a Jesolo in Piazza Nember dalle ore 17 alle ore 24. Si tratta di un evento consolidato, che darà spazio ad una ventina di aziende agricole che saranno presenti in Piazza Nember con la vendita diretta dei loro prodotti ma che vedrà anche un momento di spettacolo previsto per le ore 21 con la presenza del clown magico Principe Paolino che allieterà grandi e piccini con un’ esibizione speciale.“L’obiettivo di questa manifestazione - afferma Stefano Ervas presidente di Agrimercato Venezia, l’associazione di Coldiretti che coordina i mercati agricoli - è infatti di coinvolgere turisti e cittadini in una serata diversa, in cui conoscere i migliori prodotti delle aziende agricole locali in una cornice di musica e allegria”.