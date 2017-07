ESTATE: DA BENETTON A BARILLA, A CORTINA TORNANO I 'SOLITI' VOLTI NOTI

16 luglio 2017- 13:40

Cortina, 16 lug. (AdnKronos) - Come sempre è Cortina d'Ampezzo ad attirare i vip che come d'abitudine tra luglio ed agosto affollano la regina delle Dolomiti per incontrarsi e farsi vedere. Per la stagione estiva a tornare a riaprire le loro belle case del centro ampezzano le famiglie di industriali da sempre aficionados di questa località turistica, tra i primi la famiglia Benetton, con in prima fila Alessandro, neo presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali di Sci del 2021. E poi, i Barilla e i Moretti Polegato (Mr Geox). E Fiorello che con la giovane moglie di origine veneta da anni ha acquistato una casa nel centro ampezzano.Tra i tradizionali ospiti degli alberghi a quattro e cinque stelle saliranno a Cortina la sempre presente Marina Ripa di Meana (ospite dell'Hotel Miramonti), e i principi Ruspoli che si fermano abitualmente all'Hotel Franceschi, di proprietà del padre dell'ex sindaco. Nel campo dei volti più noti del giornalismo Tv, come ogni anno non mancheranno poi Bruno Vespa, Alessandro Sallusti e Maurizio Belpietro, ospiti anche dell'ormai classica kermesse 'Una Montagna di libri', così come la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. E tra uno struscio e l'altro in Corso Italia, chi vorrà potrà passare anche una serata a cinque stelle all'Hotel Cristallo che quest'anno ha aperto al pubblico le sue lussuose sale per serate jazz d'alto livello.