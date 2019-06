23 giugno 2019- 15:35 Estate: da Comune Vicenza 23 proposte per i campi estivi ricreativi

Vicenza, 23 giu. (AdnKronos) - I Centri estivi ricreativi 2019 organizzati dal Comune di Vicenza offriranno 23 opportunità a bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni per trascorrere un'estate tra sport, cultura e divertimento. Le attività sono promosse dall'assessorato alla formazione del Comune di Vicenza in collaborazione con società sportive ed associazioni della città e si svolgeranno da giugno a settembre dal lunedì al venerdì, scegliendo la mezza giornata o la giornata intera con il pranzo. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione gratuitamente edifici scolastici, palestre, impianti sportivi. Alcune attività si svolgeranno in sedi messe a disposizione dai gestori. In tutte le zone della città i genitori troveranno almeno un centro estivo di riferimento in modo che le famiglie possano avere i servizi utili vicini a favore di una mobilità sostenibile e per agevolare la vita di quartiere, come previsto dal progetto educativo che contiene un elenco delle circoscrizioni in cui sono individuati almeno un centro estivo per la scuola dell'infanzia, uno per la primaria uno per la secondaria di primo grado.