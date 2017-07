ESTATE: FEDERFARMA VERONA, ALZARE GUARDIA CONTRO MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

26 luglio 2017- 12:53

Verona, 26 lug. (AdnKronos) - Estate al riparo dai virus e dalle infezioni con i preservativi contro le patologie sessualmente trasmissibili e facili accorgimenti igienico sanitari per tenere lontane, ad esempio, dolorose enteriti in grado di rovinare un’intera vacanza. Da non sottovalutare, inoltre, in questo periodo di passeggiate nella natura la presenza delle zecche che possono trasmettere all’uomo la pericolosa malattia di Lyme e la meningoencefalite da zecche. Per chi viaggia nelle zone tropicali è utile conoscere le zone in cui la Malaria è endemica, così come Zika e Dengue tutte malattie infettive causate da virus trasmessi dalle zanzare. "La conoscenza di queste forme di infezione è fondamentale perché è ancora sottovalutata la loro reale pericolosità – spiega Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona -. In estate aumentano notevolmente le malattie provocate da una maggiore occasionalità di rapporti sessuali che induce ad abbassare la guardia contro patologie considerate a torto debellate: AIDS, HIV, infezioni batteriche come gonorrea e sifilide, da funghi come la candida, infezioni virali come Papillomavirus Hpc, epatiti, Herpes e le infezioni da parassiti come trichomonas e pidocchi del pube".