ESTATE: FEDERFARMA VERONA, ALZARE GUARDIA CONTRO MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (2)

26 luglio 2017- 12:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La prevenzione è data soprattutto dall’utilizzo dei profilattici maschili e femminili che devono però essere usati correttamente per risultare efficaci. Ad esempio non vanno mai adoperati in concomitanza con ulteriori creme/gel idratanti o vaselina che ne aumentano la facilità di lacerazione. L’invito all’uso di preservativi è rivolto non solo a giovani e giovanissimi, ma a tutte le fasce di popolazione, anche quella over 65 che, grazie al crescente utilizzo, spesso abuso, di farmaci contro la disfunzione erettile, sta aumentando la percentuale dei soggetti infettati", spiega Federfarma Verona. "Tra i teenager uno su due, secondo le statistiche, non usa il preservativo anche se l’acquisto di questi fondamentali presidi è molto semplice e non necessita di ricetta medica. Federfarma Verona da anni si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado nell’ambito del progetto “Youg&Healthy” informando su tutte le malattie sessualmente trasmissibili e il vaccino contro il Papilloma virus", spiega."Soprattutto in vacanza un’accurata igiene intima con prodotti idonei ed il controllo quotidiano della cute permettono di sfavorire o comunque debellare al loro insorgere parassitosi molto comuni come le cosiddette “piattole” (Phthirus pubis) ovvero i pidocchi del pube che possono aggredire anche la zona del perineo, nonché ciglia e sopracciglia", sottolinea Federfarma Verona.