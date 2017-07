ESTATE: FEDERFARMA VERONA, ALZARE GUARDIA CONTRO MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (3)

26 luglio 2017- 12:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La farmacia diventa in estate crocevia di domande e rimedi sui pericoli sanitari delle vacanze anche quelli più comuni come la “diarrea del viaggiatore” detta anche “vendetta di Montezuma” che può essere prevenuta bevendo solo acqua in bottiglia, cuocendo tutti gli alimenti e magari integrando la propria alimentazione con fermenti lattici. Qualora si volessero mangiare frutta e verdura crude esse devono essere lavate con prodotti disinfettanti usati, però, correttamente. Attenzione anche ai bagni nelle acque dolci spesso infestate da parassiti che provocano la distomatosi sanguigna una malattia potenzialmente mortale a carico dell’appartato gastrointestinale e urinario, ricorda Federfarma Verona.Contro le zanzare, oltre alle vaccinazioni consigliate dai Centri di malattie tropicali è indispensabile l’utilizzo di repellenti cutanei contro le punture dalle reazioni sempre più abnormi. Un altro parassita dal quale stare alla larga è la zecca. Questo acaro pericoloso per uomini e animali inietta un anestetico che impedisce al malcapitato di percepirne il morso e l’insediamento a livello cutaneo. "Le reazioni sono molteplici: da sintomi influenzali a macchie rosse che aumentano progressivamente. Prima della passeggiata è importante coprire piedi, gambe, braccia e quando si nota una lesione sospetta è consigliabile rivolgersi subito ad un centro medico per l’estrazione della zecca. Spesso infatti azioni maldestre possono provocare pericolose reazioni", conclude.