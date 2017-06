ESTATE: IN VENETO SAGRE E FIERE PER TUTTI I GUSTI, STAGIONE AL VIA SENZA TIMORI

4 giugno 2017- 16:24

Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - A giugno la stagione della sagre in Veneto è ormai matura, e l'allarme terrorismo non fa registrare disdette nei tradizionali appuntamenti popolari in regione. Così, chi non ha problemi a usare posate in plastica, tendoni bianchi, panche di legno e soprattutto non teme la ressa alla cassa per guadagnare il numerino, può scegliere tra appuntamenti per tutti i gusti o imbarcarsi il tour delle sagre da non perdere.Nel Trevigiano va in scena l'ormai quasi cinquantennale Mostra dei Vini di Collina a San Pietro di Feletto (Tv), giunta alla 46ma edizione e aperta fino all'11 giugno. Aperta nei giorni feriali dalle 19.30 alle 23.00 e nei festivi dalle ore 11.00 alle 23.00, questa mostra vinicola si inserisce nell'ambito della Primavera del Prosecco 2017. L'appuntamento è in Via Marconi 1 presso l'Antico Eremo Camaldolese. Piatto tipico? Lo spiedo d'Alta Marca.Dall'altra parte del Veneto, a Colognola ai Colli (Verona) è aperta fino a lunedì prossimo 5 giugno la Sagra dei Bisi. Da ben 61 anni questa sagra in verde celebra il Pisello Verdone Nano di Colognola, protagonista indiscusso della cucina casalinga locale. Allo stand gastronomico si possono ordinare piatti come le lasagne coi bisi, (piselli ndr), il riso e bisi e le seppie e bisi.