ESTATE: IN VENETO SAGRE E FIERE PER TUTTI I GUSTI, STAGIONE AL VIA SENZA TIMORI (2)

4 giugno 2017- 16:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel vicentino, fino a lunedì 5 giugno si tiene Sagra della Luganega a Lapio di Arcugnano (Vi). Tra intrattenimenti musicali e spettacoli, il vero punto d'attrazione della sagra è lo stand gastronomico, aperto dalle 19. Piatto forte: le luganeghe, ovvero le salsicce alla brace. Giunta alla sua 40° edizione, la Sagra della Luganega resta una delle più amate del vicentino.Tornando nel veronese a Sona si svolge dal 9 al 12 giugno prossimi il Food and Wine Festival - Sommacampagna (Vr), con una seconda tornata dal 16 al 19 giugno. Intrattenimento, musica e un inno all'enogastronomia che caratterizza il territorio veronese e veneto. È questo, in poche parole, il Sona Food Wine Festival ospitato al Palapesca di Via Cesarina. Hamburger, bistecche di Fassona e vini locali ti aspettano ali stand.E arriviamo al veneziano, dove nell'entroterra del capoluogo, a Zelarino dal 16 al 26 giugno è prevista la Sagra paesana di S. Vigilio. Ogni sera alle 21.00 una band diversa salirà sul palco della sagra paesana di Zelarino pronta ad accontentare sia i patiti del ballo lisci che i fan di Pink Floyd, Pitura Freska e Vasco Rossi. Paninoteca, stand gastronomico e luna park sono sempre aperti durante questi giorni di festa.