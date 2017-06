ESTATE: IN VENETO SAGRE E FIERE PER TUTTI I GUSTI, STAGIONE AL VIA SENZA TIMORI (3)

4 giugno 2017- 16:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel padovano quindi dal 22 al 25 giugno, e poi ancora dal 29 giugno al 3 luglio è in programma 'Terrassa in festa'. Terza festa della bontà di Bufala - Terrassa Padovana. Un evento promosso dall'Associazione Musicale Culturale Gianni Zamborlin che vuole mettere al centro la bontà della mozzarella di bufala senza tralasciare l'intrattenimento per grandi e piccini come incontro conviviale.A fine giugno in provincia di Vicenza, gli amanti del pesce di fiume non potranno mancare alla Festa del Pescegatto 2017 di Mossano (Vi), in programma daal 24 al 25 giugno. Organizzata dalla Pro Loco di Mossano la Festa del Pescegatto 2017 avrà luogo presso la Fattoria Dalla Pozza, teatro di specialità culinarie come il pesce gatto in umido, fritto e altri piatti tipici berici. Stand aperti pranzo e cena con serate musicali.Infine nella Marca trevigiana a Spresiano (Tv) dal 29 giugno al 3 luglio è stata organizzata la tradizionale Festa della Birra. Quella di Spresiano è una fiera della birra con esposizione di uccelli e animali da cortile, nonchè una mostra di artigianato locale. A unire maggiormente tradizione e nuove tendenze in fatto di birra ci pensano le serate di musica dal vivo dalle note tradizionali e non.