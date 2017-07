ESTATE: NUMERO VERDE E SPORTELLO, A VERONA è A MISURA DI ANZIANO

2 luglio 2017- 17:34

Verona, 2 lug. (AdnKronos) - Fino al 15 settembre sarà attiva la quattordicesima edizione dell’ ‘Estate Anziani’ che, come ogni anno, metterà in campo una serie di iniziative per aiutare gli anziani ad affrontare il caldo estivo e i disagi che può comportare.Il progetto, realizzato dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Verona, prevede la diffusione dell’opuscolo informativo ‘Estate Anziani 2017’, contenente informazioni e servizi utili come il Numero Verde 800 462340 di emergenza sociale (inserito nell’ambito dell’iniziativa generale della Regione Veneto ‘Famiglia Sicura’) funzionante 24 ore su 24, a cui gli anziani in difficoltà possono direttamente rivolgersi per rappresentare le proprie necessità.Prevista inoltre la possibilità di avvalersi dello Sportello “SI”, lo Sportello Integrato Informativo del Sociale della Direzione Servizi Sociali, che costituisce un contatto diretto tra la cittadinanza e i Servizi sociali del Comune di Verona, anche attraverso il suo Numero Verde 800085570. Il supporto che può essere richiesto anche ai centri sociali territoriali del Comune di Verona. (segue)