ESTATE: NUMERO VERDE E SPORTELLO, A VERONA è A MISURA DI ANZIANO (2)

2 luglio 2017- 17:34

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’opuscolo informativo ‘Estate Anziani 2017’ distribuito capillarmente sul territorio è disponibile in alcuni punti in città: i servizi sociali Integrazione Socio Sanitaria, i centri sociali territoriali, i centri d’incontro ‘Anziani Protagonisti nel Quartiere’, le circoscrizioni comunali, le sedi anagrafiche, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), le farmacie. Per facilitarne l’individuazione i principali luoghi di distribuzione esporranno una locandina con la copertina dell’opuscolo. L’opuscolo contiene anche i numeri utili per eventuali emergenze socio- sanitarie, i recapiti e i numeri telefonici delle sedi dei centri sociali territoriali, dove le assistenti sociali possono rispondere alle varie necessità degli anziani, l’elenco dei centri d’incontro “Anziani Protagonisti nel Quartiere”, l’ubicazione delle principali aree verdi attrezzate, l’elenco delle sedi e dei recapiti delle circoscrizioni alle quali richiedere informazioni sulle iniziative offerte dal territorio durante il periodo estivo. (segue)