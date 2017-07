ESTATE: NUMERO VERDE E SPORTELLO, A VERONA è A MISURA DI ANZIANO (3)

2 luglio 2017- 17:57

(AdnKronos) - Inoltre sono contenuti suggerimenti utili rivolti ai cittadini per la loro sicurezza, per affrontare il caldo estivo e la corretta alimentazione, il numero telefonico del servizio di ascolto Telefono Amico Mondo X gestito dai volontari dell’omonima Associazione e alcuni consigli per prevenire le cadute a cura di Medici per la Pace. Nel periodo estivo gli uffici dei Servizi sociali comunali saranno aperti ed erogano, normalmente tutte le prestazioni rivolte ai cittadini anziani.Ulteriori informazioni sono reperibili sul portale del Comune di Verona www.comune.verona.it cercando “Estate Anziani” nel motore di ricerca. L’immagine di copertina del nuovo opuscolo è la foto vincitrice del ‘Primo Concorso Fotografico Estate Anziani’, scelta tra gli scatti inviati da cittadini fotografi per passione, non professionisti, che hanno voluto contribuire a rendere visibili gli anziani veri ed autentici della nostra città, nelle loro occupazioni estive.