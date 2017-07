ESTATE: ULSS 4 VENEZIA, BOOM DI MALORI IN SPIAGGIA PER I TURISTI ANZIANI (2)

19 luglio 2017- 15:14

(AdnKronos) - Come spiega il primario dei pronto soccorso di Jesolo e San Donà di Piave, dottor Mattia Quarta, "i soggetti più a rischio sono in particolare gli ultra sessantacinquenni, cardiopatici o epilettici: In primo luogo invitiamo gli anziani a non concepire la spiaggia come potrebbe fare un diciottenne, cioè esponendosi per varie ore sotto il sole, sia distesi che durante lunghe passeggiate. L’attuale status climatico determina disidratazione, vasodilatazione, può accentuare l’effetto dei farmaci assunti normalmente e far insorgere conseguentemente ipotensioni ed altri problemi fisici. Chi assume farmaci deve quindi essere consapevole che può andare incontro a giramenti di testa, perdita di conoscenza, e se questo accade anche dove l’acqua è bassa può causare l’annegamento e conseguentemente a un esito letale"."Infine - conclude il dottor Quarta – un particolare avvertimento ai turisti epilettici e cardiopatici, in particolare over 65. In tali casi, sempre con la complicità del sole e delle elevate temperature di questo periodo, la possibilità di avere dei mancamenti o di perdere i sensi è più elevata e molto rischiosa se avviene in acqua".Il dottor Quarta dispensa inoltre dei consigli per i turisti a rischio malori, che sono noti, come esporsi al sole negli orari in cui la temperatura è più fresca, bere molta acqua e consumare piccoli pasti e ricchi di frutta e verdura. Evitare gli sbalzi repentini di temperatura come ad esempio il tuffo in mare dopo essersi esposti al sole per tanto tempo.