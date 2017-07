ESTATE: VERONA, AL TEATRO ROMANO 30 SERATE TRA PROSA, DANZA E MUSICA

2 luglio 2017- 17:58

Verona, 2 lug. (AdnKronos) - Fino al 16 settembre, si tiene al Teatro Romano, la 69ª edizione dell’Estate Teatrale Veronese, dedicata a prosa, danza e musica. La manifestazione è organizzata dal Comune con il contributo della Banca Popolare – Banco BPM e la collaborazione di Agsm.Trenta le serate di spettacolo in programma al Teatro Romano, con le sezioni di prosa, danza e musica. Per la prosa, quattro gli spettacoli in cartellone, due dei quali nell’ambito del Festival Shakespeariano: Riccardo II e Sogno di una notte di mezza estate. Lo spettacolo Riccardo II andrà in scena il 6, 7 e 8 luglio, alle 21.15 e avrà per protagonisti Maddalena Crippa, Paolo Graziosi, Graziano Piazza e Alessandro Averone e sarà firmato da Peter Stein. Il Festival Shakespeariano proseguirà con Sogno di una notte di mezza estate in programma il 26, 27, 28 e 29 luglio, alle 21.15. Gli interpreti principali saranno Violante Placido, Giorgio Pasotti, Paolo Ruffini e Stefano Fresi con la regia di Massimiliano Bruno. Entrambe le produzioni shakespeariane saranno proposte in prima nazionale. (segue)