ESTATE: VERONA, AL TEATRO ROMANO 30 SERATE TRA PROSA, DANZA E MUSICA (2)

2 luglio 2017- 17:59

(AdnKronos) - In prima nazionale anche Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni messe in scena il 19, 20, 21 e 22 luglio, alle 21.15. Chiuderà la sezione prosa, il 15 e 16 settembre, alle 21, la tragedia Sette contro Tebe di Eschilo proposta dall’Istituto Nazionale del Dramma. Tra i protagonisti della tragedia di Eschilo che il 6 maggio debutta al Teatro Greco di Siracusa, gli attori Marco Foschi, Aldo Ottombrino e Anna della Rosa diretti da Marco Baliani.Per la danza, ritorna a Verona la Victor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid che il 4 e 5 agosto, alle 21.15, proporrà in prima ed esclusiva nazionale una nuova versione di Carmen. Sarà invece la prima esibizione quella tenuta al Teatro Romano dai danzatori-percussionisti-attori-acrobati della compagnia inglese Stomp, in scena l’8, 9, 10, 11 e 12 agosto, alle 21.15. Per la musica sono dieci i concerti in programma. Tra questi, il 18 giugno l’unica data italiana di Tony Bennett.