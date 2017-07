ETIHAD: DARWIN AIRLINE CEDUTA AD ADRIA AIRWAYS (3)

20 luglio 2017- 11:36

(AdnKronos/ats) - Darwin Airline è stata fondata nel 2003 con l'obiettivo primario di collegare il Ticino e la sua economia con i centri finanziari di Zurigo e Ginevra. Nel 2014 il 33,3% delle sue azioni è stato rilevato da Etihad Airways, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, e da allora ha agito con il nome di Etihad Regional. Kevin Knight, alto dirigente di Etihad Airways, spiega che la decisione di vendere è il risultato di una costante valutazione strategica e della volontà di concentrarsi su altre collaborazioni. Per Emilio Martinenghi, presidente del consiglio di amministrazione di Darwin Airline, l'acquisizione da parte di Adria Airways comporterà molti vantaggi per la compagnia e per il Ticino. Perché il cantone ha bisogno di buoni collegamenti aerei con il resto della Svizzera e con altri paesi europei, sottolinea Martinenghi nel comunicato. Le parti hanno concordato di non rivelare i dettagli finanziari dell'operazione. Darwin Airline ha conseguito nel 2016 un utile e anche le previsioni per l'anno in corso sono positive.