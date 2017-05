ETIHAD: GAMMEL NUOVO CEO AD INTERIM, HOGAN LASCIA DA 1 LUGLIO

8 maggio 2017- 11:52

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Cambio della guardia al vertice del gruppo Etihad. Ray Gammel è il nuovo ceo ad interim del gruppo mentre l'attuale presidente e ceo James Hogan lascerà, come previsto, l'incarico il primo luglio prossimo. Sono le decisioni assunte oggi dal board del gruppo di Abu Dhabi. Gammel assume da oggi tutte le responsabilità manageriali. A lasciare il gruppo dal primo luglio sarà anche il cfo James Rigney che lascia il posto a Ricky Thirion. “Abbiamo rafforzato la nostra squadra di vertice in linea e siamo ora in fase avanzata per la scelta del nuovo ceo del gruppo. Il board è molto soddisfatto del calibro dei candidati e contiamo di annunicarlo nelle prossime settimane", ha dichiarato Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, presidente del board di Etihad Aviation Group.