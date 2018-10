26 ottobre 2018- 19:53 Etiopia: Mattarella a Zewde, salda amicizia e proficua cooperazione

Roma, 26 (AdnKronos) - "A nome del popolo italiano e mio personale, desidero formulare le mie più vive congratulazioni per la sua elezione alla Presidenza della Repubblica federale democratica di Etiopia e porgerle fervidi auguri per lo svolgimento del suo alto incarico. Serbo un vivo ricordo della mia visita di stato in Etiopia, alla quale l’Italia è legata da una salda amicizia e da vincoli di proficua cooperazione, che nel corso del suo mandato potremo potenziare ulteriormente, anche nel più ampio contesto dei sempre crescenti rapporti dell’Italia con il continente africano e della feconda collaborazione che ci lega all’Unione africana". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato Presidente della Repubblica federale democratica di Etiopia, Sahlework Zewde. "In questo spirito, e in attesa di avere presto l’opportunità di incontrarla, colgo l’occasione -conclude il Capo dello Stato- per rinnovare i più calorosi auguri di benessere per la sua persona e per l’Etiopia tutta".