2 dicembre 2018- 12:43 Euro 2020, i gironi: Italia con Bosnia e Finlandia

Dublino, 2 dic. (AdnKronos) - L'Italia è stata inserita nel gruppo J nel sorteggio di Dublino dei gironi per le qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati inseriti in un gruppo da sei squadre come teste di serie. La prima squadra inserita nel gruppo degli azzurri è la Bosnia Erzegovina, la seconda è la Finlandia. Si qualificano agli Europei le prime due squadre di ogni girone.