2 dicembre 2018- 13:02 Euro 2020, i gironi: Italia con Bosnia e Grecia

Dublino, 2 dic. (AdnKronos) - Con il sorteggio a Dublino dei gironi per le qualificazioni prendono il via gli Europei del 2020. L'Italia è stata inserita nel gruppo J insieme alla Bosnia Erzegovina, alla Finlandia, alla Grecia, all'Armenia e al Liechtenstein. Ecco, di seguito, i 10 gironi suddivisi in cinque gruppi da cinque nazionali e cinque gruppi da sei:Gruppo A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo.Gruppo B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo. Gruppo C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia. Gruppo D: Svizzera, Danimarca, Repubblica d'Irlanda, Georgia, Gibilterra.Gruppo E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaijan.Gruppo F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole FarOe, Malta.Gruppo G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, Macedonia, Lettonia.Gruppo H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra. Gruppo I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino.Gruppo J: Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein.