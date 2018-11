9 novembre 2018- 10:39 Euro: Di Maio, non usciremo, situazione è cambiata

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Io ho detto prima del 4 marzo che non era più tempo di uscire dall'euro, la situazione è cambiata rispetto agli ultimi anni. Prima noi ci sentivamo molto schiacciati, nell'ultimo anno ma anche da metà del 2017 ho percepito che stavano cambiando certi equilibri europei e lo vedremo anche in Commissione Ue". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera a Roma."Ho acquisito molta più fiducia che si possa restare nell'Eurozona - prosegue - cambiando anche alcuni fattori di sensibilità politica. Noi possiamo giocare un ruolo importante, io garantisco che non usciremo dall'euro come capo politico del M5S e come vicepremier".