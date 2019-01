3 gennaio 2019- 11:52 Euro: Di Maio, per colpa politici in 20 anni distrutti diritti sociali cittadini

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Sono stati 20 anni in cui è successo di tutto nell'economia italiana. Non solo per colpa dell'euro ma per colpa anche della crisi internazionale legata ai mutui subprime. Una crisi di cui ancora non siamo usciti e per cui dobbiamo fare ancora molto". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della sua visita ad Alleghe rispondendo ad una domanda sui vent'anni dell'euro."Vent'anni in cui e non credo per colpa dell'euro ma per colpa della classe politica che ha voluto euro sono stati distrutti i diritti sociali dei cittadini; distrutti la vita di centinaia e centinaia di imprenditori che hanno dovuto pagare molto più tasse rispetto al passato. Noi stiamo cercando di invertire la tendenza: ce la metteremo tutto", sottolinea Di Maio.In manovra, rileva il ministro, "abbiamo fatto sconti sull'Imu sui capannoni; ora firmerà il decreto che abbassa il 30% dei premi Inail che permetterà di abbassare il costo del lavoro".