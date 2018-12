31 dicembre 2018- 12:05 Euro: Juncker, simbolo di unità sovranità e stabilità

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "L'euro è diventato un simbolo di unità, sovranità e stabilità. Ha garantito prosperità e protezione ai nostri cittadini, e dobbiamo adoperarci affinché continui a farlo. Per questo motivo stiamo lavorando per completare la nostra unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in merito all'euro, la moneta comune europea, che domani compirà 20 anni. Esattamente 20 anni fa, il primo gennaio 1999, infatti, 11 paesi dell'Ue introdussero la moneta comune, l'euro, e adottarono una politica monetaria comune nell'ambito della Bce."Essendo uno dei pochi firmatari del trattato di Maastricht ancora attivo in politica - ricorda in una nota Juncker-, ricordo i negoziati sofferti e intensi sull'avvio dell'Unione economica e monetaria. Ma più di ogni altra cosa ricordo la profonda convinzione che si stava aprendo un nuovo capitolo della nostra storia comune. Un capitolo che avrebbe plasmato il ruolo dell'Europa nel mondo e il futuro di tutti i suoi cittadini. Venti anni dopo, sono convinto che quella firma sia stata la più importante che abbia mai apposto".