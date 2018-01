EURO: MARTINA, DA DI MAIO STRAORDINARIA GIRAVOLTA

9 gennaio 2018- 19:31

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Oggi Luigi Di Maio cerca di rassicurare sull’euro, compiendo una straordinaria giravolta rispetto a quello che ha detto solo qualche giorno fa con il suo sostegno al referendum per l’uscita. E domani? Aspettiamo l’ennesima inversione di marcia. Il dato inequivocabile è l’inaffidabilità dei cinque stelle su temi cruciali come questi per il futuro dell’Italia". Lo dichiara il vicesegretario del Partito Democratico Maurizio Martina.