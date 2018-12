31 dicembre 2018- 12:07 Euro: Tusk, momento di svolta in storia europea

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "La creazione dell'euro 20 anni fa, insieme alla liberazione dell'Europa centrale e orientale e alla riunificazione della Germania, ha rappresentato un momento di svolta nella storia europea". Così in una nota Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, in occasione dei 20 anni dell'euro.Da allora, rileva, "la nostra moneta comune è diventata una potente espressione dell'Unione europea quale forza politica ed economica a livello mondiale. Nonostante le crisi, l'euro si è dimostrato resiliente, e gli otto membri che si sono uniti ai primi undici hanno beneficiato dei suoi vantaggi. In un mondo che cambia costantemente, continueremo a migliorare e a rafforzare la nostra Unione economica e monetaria", conclude Tusk.