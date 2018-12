6 dicembre 2018- 20:57 +Europa: Della Vedova, a congresso gennaio, noi ancorati a Alde

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Non so quello che accadrà al Pd, so che +Europa sta lavorando con determinazione e convinzione a consolidarsi come soggetto europeista, liberale e riformatore che guarda all’Europa come futuro, che lavora per costruire un’Italia europea, ancorati ai liberali europei dell’Alde, con una piattaforma ideale e di politiche radicalmente alternative al governo gialloverde”. Lo ha detto a Radio Radicale il coordinatore di +Europa, Benedetto Della Vedova."A gennaio avremo il primo congresso: siamo un soggetto aperto e contendibile e siamo stati i primi a capire che lo scontro sarebbe stato tra apertura e chiusura, tra europeismo e sovranismo”, ha concluso Della Vedova.