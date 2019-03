15 marzo 2019- 13:33 Europa League, Napoli-Arsenal ai quarti

Nyon, 15 mar. (AdnKronos) - Sorteggio non fortunato per il Napoli di Carlo Ancelotti per i quarti di finale di Europa League. I partenopei nel sorteggio di Nyon hanno pescato gli inglesi dell'Arsenal. La sfida di andata si giocherà al San Paolo, il ritorno al Londra. In considerazione della concomitanza della gara di ritorno a Londra con il Chelsea, che giocherà con lo Slavia Praga, c'è l'inversione di campo dell'Arsenal: quindi il Napoli giocherà l'andata a Londra e il ritorno al San Paolo.