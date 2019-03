7 marzo 2019- 18:59 **Europee: Berlusconi sente Daul, 'errore escludere Orban da Ppe'**

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Votare l’esclusione di Viktor Orban dal Ppe alla vigilia delle elezioni europee è un errore politico e non solo per la perdita, all’interno del Parlamento europeo, di membri che afferiscono alla grande famiglia dei Popolari europei, ma anche per l’effetto che avrebbe su altre delegazioni". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi, nel corso di una telefonata "lunga e cordiale" con il presidente del Ppe Joseph Daul.