7 marzo 2019- 19:03 Europee: Berlusconi sente Daul, 'errore escludere Orban da Ppe' (2)

(AdnKronos) - "Comprendo -ha detto ancora Berlusconi- la sensibilità degli altri Paesi dell’Unione europea, ma Forza Italia non può votare a favore dell’esclusione di Orban, che è anche da molti anni un mio caro amico. Sono da sempre convinto che la missione del Ppe, nonché la sua forza, sia quella di puntare ad aggregare tutte le forze liberali e democratiche che sono alternative alla sinistra. Non farlo, avvantaggerebbe i nostri avversari e indebolirebbe il nostro progetto riformatore dell’Europa”.Al centro della telefonata con Daul naturalmente il tema delle prossime elezioni europee. I due leader -spiega un comunicato- hanno tratteggiato gli aspetti salienti della campagna elettorale che il Partito popolare europeo vuole intraprendere da protagonista in questi mesi per rafforzare i valori di libertà, democrazia, pace e solidarietà in Europa.