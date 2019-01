17 gennaio 2019- 16:32 Europee: Bernini, 'da Berlusconi forza ed entusiasmo'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "La candidatura alle Europee del nostro leader politico Silvio Berlusconi ci dà forza e entusiasmo per vincere un'altra grande battaglia. Con Berlusconi sarà più facile cambiare questa Europa che non ci piace. Non serve battere i pugni servono leader come lui". Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.