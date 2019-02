6 febbraio 2019- 16:51 Europee: Bersani, 'M5S pensi a problemi Italia non a quelli francesi'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Da ministro non lo avrei decisamente fatto, se non altro per tenere un profilo di rispetto reciproco fra Paesi, qui si stanno superando alcuni principi basici dei rapporti fra Stati. Nello specifico si sottovaluta che –gilet o no– sono francesi. E siccome noi stiamo litigando coi francesi, secondo me oltre il segno anche se tante cose possono essere rimproverate alla Francia, credo siano viaggi senza prospettiva". Così Pier Luigi Bersani, intervistato da Radio radicale, a proposito dell'incontro di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista con i gilet gialli. "Suggerirei ai ministri -prosegue l'esponente di Leu- di preoccuparsi di problemi italiani e lasciare che i francesi si occupino dei loro, e vedere semmai assieme alla Francia di discutere di qualche altro oggetto: per dirne uno, la Libia. Perché è inutile fare il viso dell’arme prendendo in ostaggio dei poveri disgraziati su un barcone, se vogliamo normalizzare quel fronte dobbiamo trovare un modo, con la Francia, per dirigere –noi insieme– una politica europea. Se per interposta tribù continuiamo a litigare in Libia, magari sottotraccia ma in modo serio, non verremo a capo di questa situazione. Facciano qualche chiacchiera con Macron piuttosto di andare a stuzzicare i gilet gialli".