30 maggio 2019- 15:12 Europee: Boccia, 'riflettere su grande astensione italiani'

Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - "Un aspetto che deve farci riflettere è il grande livello di astensione degli italiani". Lo ha dichiarato, a margine di un incontro a Mogliano Veneto, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle elezioni Europee. "Questo significa che una parte del Paese è in una fase di assuefazione, non si sente rappresentata da nessuno e pensa che il cambiamento non arriverà e dunque è inutile votare. Questo - ha avvertito - deve far riflettere tutti"."Dopodiché, occorre una stagione riformista europea su cui bisogna distinguere le piattaforme dei partiti - ha spiegato Boccia - Un aspetto fra gli altri è quello, ad esempio, del prossimo presidente della Bce. Non sarà più un italiano, con la scadenza di Draghi, ma deve portare una visione europeista, in cui la politica monetaria europea deve essere parte della coesione sociale europea e anche della crescita".