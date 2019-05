25 maggio 2019- 18:48 Europee: Boldrini, 'Salvini non lavora e viola silenzio, se questo è un ministro...'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo un ministro dell’Interno che non lavora, sempre in giro a fare comizi. Almeno oggi poteva sfruttare questa occasione per sbrigare qualche pratica. E invece no, viola il silenzio elettorale e come al solito passa la giornata a twittare #SeQuestoÈUnMinistro". Lo scrive su twitter Laura Boldrini.