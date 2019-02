23 febbraio 2019- 17:41 Europee: Bonelli, 'avviare confronto con mondo cattolico'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Oggi il nostro progetto dell'onda Verde e Civica è partito finalmente insieme a Italia in comune del Sindaco Pizzarotti. Questo progetto rappresenta un’opportunità politica per ridisegnare la politica italiana di fronte alla crisi del M5S e del Pd". Lo dichiara il coordinatore dell'esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli."C’è’ un grande bisogno di cambiamento e per questo mettiamo al servizio di tutti coloro che ne condividono i contenuti a prescindere dalle sigle ed e’ fondamentale avviare il confronto con il mondo cattolico solidale e del terzo settore, una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione con la quale vogliamo dialogare per costruire insieme una proposta per le prossime elezioni europee", afferma.